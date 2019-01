Serie D: Savignanese - Santarcangelo si gioca

Il derby romagnolo tra Savignanese e Santarcangelo si giocherà regolarmente. Dopo la riunione di questa mattina allo stadio "Valentino Mazzola", i clementini hanno deciso di andare a Martorano ed interrompere lo sciopero messo in atto qualche giorno fa per il mancato pagamento degli stipendi.

Tutto confermato dunque: alle ore 14.30, al Centro Sportivo di Via Calcinaro, è in programma Savignanese - Santarcangelo .