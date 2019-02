Teramo-Monza 1-1

Partita equilibrata dove succede tutto o quasi nel finale

Il Teramo è convalescente dopo la botta di Fano e il Monza non convince mai fuori casa. Il pari è giusto e anche forse pronosticabile, ma non risolve molto nè a Maurizi, nè al pensieroso Brocchi. Bella giocata di Marchi, il colpo di bliardo non riesce, questione di poco. Dall'altra parte invece proteste timide abruzzesi per questo contatto Persia-Scaglia, roba da ridere. In un contesto molto bloccato si mette in proprio Ventola, sarà il migliore dei suoi alla fine, personalismo e tiro alto. L'unico vero brivido è sempre di Ventola che rischia però il crack nella porta sbagliata, lo salvano i riflessi dell'ottimo Gomis. Sempre Ventola one man show, stavolta prende la porta giusta, Guarna in angolo. La ripresa non prefigura scenri diversi e dopo la telefonata di Anastasio a Gomis, il Teramo costruisce la palla del vantaggio, Infantino è corto di gamba, e non ci arriva. Bastavano un paio di centimentri. Si riscatta lo stesso nell'ultima parte di match. Puntuale nello stacco del vantaggio che fa bollire il Bonolis e potrebbe segnare una svolta. Che dura però appena un paio di minuti, dall'altra parte infatti Ceccarelli si beve tutti e poi trova l'angolo lontano. Rimessa in piedi, adesso l'ambiziosa Brianza pensa un attimo al colpo, Ceccarelli ha l'idea ma non il sinistro giusto e allora di giusto c'è questo 1-1 che non si sa però a chi serva davvero.