Mondiali U20: l'Italia con Messico, Giappone e Ecuador

Fase finale che si giocherà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno.

L'Italia di Paolo Nicolato ripartirà dallo storico terzo posto centrato due anni fa in Corea del Sud. La vittoria nella finalina contro l'Uruguay ai calci di rigore, l'Italia che per la prima volta sale sul podio mondiale. Sogni e aspettative per il gruppo degli azzurrini ci sono tutti. Gli avversari, nella fase mondiale che ospiterà la Polonia dal 23 maggio al 15 giugno sono Messico, Giappone ed Ecuador. Non un girone scontato, a livello giovanile, qui parliamo di mondiali under 20, la tradizione delle grandi nazionali viene un po' ribaltata. Per esempio in Polonia non ci saranno i campioni in carica dell'Inghilterra, fatti fuori nello spareggio contro la Norvegia. Gli azzurrini sono quelli che lo scorso anno hanno perso la finale dell'Europeo contro il Portogallo dopo i tempi supplementari 4-3. Il Portogallo, che di mondiali ne ha vinti due consecutivi edizione 1989 e 1991, oppure l'Argentina, sei volte campione del mondo, ma a secco dal 2007 sono tra le favorite. Le ultime cinque edizioni dicono cinque diverse nazioni ad alzare la Coppa del Mondo under 20. Dopo Argentina, Ghana e Brasile, il trofeo non si è più spostato dall'Europa con Francia, Serbia e Inghilterra ad aggiudicarsi il mondiale. 24 le nazioni partecipanti ai mondiali 2019 divise in 6 gruppi. Il portoghese Fernando Couto e il brasiliano Bebeto sono stati i protagonisti del sorteggio della fase finale che si aprirà il 23 maggio con Tahiti - Senegal e Messico – Italia.



Elia Gorini