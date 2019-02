Coppa Italia Serie C: Monza-Vicenza semifinale tutta girone B. La Viterbese ai quarti sfiderà il Pisa

Vicenza – Monza semifinale di Coppa Italia molto interessante e dunque il Girone B avrà un esponente in finale.



I biancorossi di Colella, tornato alla guida del Vicenza, dopo le dimissioni di Serena liquidano il Gozzano con un 2-0 perentorio anche se gli ospiti reclamano un rigore sacrosanto e non accordato dal Direttore di Gara Colombo di Como. Ma andiamo con ordine. Il Vicenza la sblocca dopo appena 8 minuti: assist di un Giacomelli formato gigante per Curcio, sinistro volante e goal del vantaggio biancorosso. Più o meno un'azione simili poteva portare al raddoppio. L'azione di Guerra è prepotente, il servizio per Bianchi che conclude sul secondo palo centrando in pieno il palo. Stevanin trattiene Carletti in area. Il Direttore di Gara non interviene, ci poteva stare il rigore per il Gozzano. Il Vicenza la chiude con il suo uomo di maggior spicco, anche se l'inguardabile Gigli in questa circostanza gli dà una grossa mano. Diagonale e Vincenza in semifinale. Al Menti, Vicenza batte Gozzano 2-0. 12 mesi dopo non cambia il copione.



È sempre la Viterbese ad escludere il Teramo dalla Coppa Italia. Partita vibrante, la Viterbese nel corso del primo tempo colpisce una traversa. Punizione calciata da Sini, stacca il difensore Coda, decisiva la splendida deviazione del portiere del Teramo Pacini. Nonostante tante occasioni sprecate la Viterbese passa a metà ripresa, autore del goal Pacilli bravo a sfruttare un cross radente, proveniente dalla destra. Al Rocchi di Viterbo, Viterbese batte Teramo 1-0. In questo caso si trattava degli ottavi e dunque, la Viterbese stacca il biglietto per i quarti dove incontrerà il Pisa.



L.G