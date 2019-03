Serie C: l'anticipo della 29° finisce 0-0 tra Fano e Albinoleffe

Il Girone B spostato alla domenica eccezion fatta per la sfida salvezza tra Fano e Albinoleffe.

Bergamaschi subito pericolosi scambio Cori – Sbaffo, il centrocampista alla conclusione, Voltolini blocca. Meglio l'Albino in apertura, 3 vittorie consecutive portano entusiasmo e convinzione. Il Fano esce alla distanza, Ferrante di potenza, stuzzica Cortinovis. Alla mezz'ora Liviero fa tutto alla perfezione sulla sinistra opera il radente sul quale non arriva nessuno. A 5 dal termine di frazione, Filippini colpisce anche troppo bene, e la sfera si schianta contro l'incrocio dei pali, Fano sfortunato. Ancora Liviero, uno dei migliori, per Vitturni, controllo e conclusione di prima, sarebbe stato un goal meraviglia, tutto vanificato da Cortinovis. Ripresa Razzitti percussione in area pronto il cross sul quale non arrivano i compagni al tap in, grande occasione Albino. Resiste lo 0-0. L'ultima chance ancora per i bergamaschi con Cori che non riesce a battere Voltolini di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E' un punto importante per entrambe in chiave salvezza. Al Mancini di Fano, Fano – Albinoleffe 0-0