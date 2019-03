Rimini - Gubbio 1-1

Succede tutto nel finale tra Rimini e Gubbio. Al vantaggio rossoblu di Malacarri risponde Buonaventura

Un vero e proprio spareggio per non complicarsi la vita. Marchegiani vola a respingere in corner una folgore di Montanari. Risponde la squadra di Galderisi con la coppia qualità, Casiraghi-De Silvestro, quest'ultimo sbaglia un rigore in movimento allargando troppo con il sinistro. Ancora Gubbio con Espeche, in questo caso da molto più lontano, sfera sopra la sbarra. Il Rimini troppo timido e allora è ancora Gubbio: Malaccari davanti a Giacomo Nava, in precarie condizioni di equilibrio calcia a lato. Proteste degli ospiti per il presunto contatto fra il centrocampista ospite e Guiebre. Ammonito per proteste lo stesso Malacarri. Entra Bonaventura e farà molto bene. Comincia seminando il panico con una serpentina, conclusione respinta in angolo da Espeche. Si infiamma il match . Candido in mezzo ancora per Bonaventura, colpo di testa del centroavanti e palo pieno. Nel finale squadre lunghe. De Silvestro, riesce a mettere in mezzo, Casiraghi lo fa sfilare per Malacarri che con un destro preciso batte Nava. Gubbio in vantaggio quando mancano 9 minuti più recupero. Non è un caso che a risolverla, oggi, per il Rimini sia un Bonaventura voglioso di dimostrare di essere un valore per questo Rimini per il fine stagione, il suo piatto destro è vincente. Botta e risposta nel giro di 120 secondi. Il centroavanti ha qualcosa da dire a qualcuno.

E' un pareggio che tutto sommato sta bene ad entrambe. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini – Gubbio 1-1