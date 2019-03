La Roma a Oporto con 2 risultati su 3

Gioca la Roma, per sè e per Di Francesco. In una notte la squadra per i quarti e per la panchina del suo tecnico, traballante, tanto che i bene informati annunciano in tribuna la presenza di Paulo Sousa in qualità di avvoltoio. Vedremo. Vedremo se Roma o Porto e vedremo alle 21 al Do Dragao dove i giallorossi partono dal 2-1 dell'andata e dunque seppure tutto si presenta molto aperto, hanno comunque 2 risultati su 3. Giallorossi con il 4-2-3-1, NZonzi e De Rossi in mediana davanti alla difesa, mentre i trequartisti dietro Dzeko saranno Florenzi, Zaniolo, Perotti.



A scortare la squadra ai quarti 2500 tifosi già ad Oporto sorvegliati a vista dalla polizia portoghese. I padroni di casa, 5 sconfitte e un pari negli ultimi 6 turni a eliminazione diretta, ci proveranno. Con coraggio e fiducia come ha detto Sergio Conceicao alla vigilia nel presentare un match come sempre approcciato all'insegna del 4-3-3. E dunque avanti al cospetto di una Roma travolta nel derby e a caccia di certezze europee da investire anche in campionato. Tutti disponibili eccezion fatta per il solito Under e il 'desaparecido' Pastore da tempo a caccia di una condizione accettabile e ultimamente anche ai ferri corti con l'allenatore. Questa volta la mancata convocazione passa attraverso un non meglio precisato problema al polpaccio.