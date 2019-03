Roma, esonerato Eusebio di Francesco

La "pazza" notte di Oporto è costata cara ad Eusebio Di Francesco. Il 49enne pescarese non è più l'allenatore della Roma.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la società giallorossa ha comunicato la fine del rapporto con Di Francesco.



“Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”.



Claudio Ranieri sembra essere il nome più papabile per sedersi sulla panchina di una squadra fuori dalla Champions League, dalla Coppa Italia e quinta in Serie A.