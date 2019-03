Champions ed Europa League, tra Juve-Ajax e Napoli-Arsenal

Sarà l'Ajax la prossima avversaria della Juventus in Champions League. A stabilirlo il sorteggio di Nyon con la mano dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar ad abbinare la storica formazione olandese ai bianconeri. E' una sorta di derby tra chi ha fatto piangere Madrid. La Juventus con la rimonta capolavoro che ha ribaltato l'Atletico, i lancieri si sono esaltati eliminando i campioni in carica del Real. Andata ad Amsterdam il 10 aprile, ritorno il 16 a Torino. Nella stessa parte del tabellone c’è la sfida tutta inglese tra Tottenham e Manchester City: chi sopravvive delle due affronterà in semifinale la vincente di Juve-Ajax. Liverpool-Porto e Barcellona-Manchester United completano la griglia. Da un sorteggio all'altro. Stellone distratto per il Napoli che ha pescato l'Arsenal, Gli azzurri giocheranno a Londra la prima partita, mentre il San Paolo ospiterà il ritorno. C'è il derby spagnolo tra Valencia e Villareal, c'è il Benfica sulla strada dei giustizieri dell'Inter (i tedeschi dell'Heintracht), mentre se Napoli si preoccupa può sorridere l'ex Sarri. Il suo Chelsea incrocia lo Slavia Praga, la più debole del lotto.