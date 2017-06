Olimpiadi 2024, Parigi fa le prove generali con "I Giorni Olimpici"

Il 13 settembre il Comitato Olimpico si riunirà a Lima per decidere quale città, tra Parigi e Los Angeles, ospiterà le Olimpiadi del 2024. Salvo sorprese però i Giochi in questione saranno assegnati alla capitale francese, che infatti si è già mobilitata organizzando I Giorni Olimpici, una sorta di prova generale in vista del grande evento. Grande protagonista la Senna, che ospita gare di canoa nei suoi canali, di tuffo dai trampolini dai suoi ponti e pure di atletica, grazie a una pista galleggiante. La due giorni, in programma tra oggi e domani, prevede anche partite di calcio e di pallavolo, salti acrobatici su enormi teloni elastici montati all'interno del Grand Palais, cavalcate da Versailles fino al parco della Villette e gare di bicicletta, in un piccolo velodromo costruito tutt'intorno all'Arco di Trionfo.