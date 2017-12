PyeongChang 2018, Mariotti farà anche lo speciale: c'è l'ok del CIO

Per la FIS lo sciatore sammarinese aveva ottenuto i punteggi per partecipare sia al gigante che allo speciale, per il Comitato Olimpico Internazionale. Un mero intoppo burocratico tempestivamente risolto.

Dissipati i dubbi iniziali, anche il CIO ha dato l'ok: alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang Alessandro Mariotti parteciperà sia allo slalom gigante che allo slalom speciale. La sua presenza in quest'ultima disciplina era certa per la FIS - avendo lui ottenuto i punteggi necessari - ma non per il Comitato Olimpico Internazionale, che però, dopo aver effettuato le dovute verifiche, ha dato il benestare. Si è dunque trattato di un mero intoppo burocratico, dovuto forse a un errore di trascrizione, come già anticipato dal presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali, Eraldo Cellarosi.