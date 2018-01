Peyonchang: le Olimpiadi esempio di come lo sport supera le differenze

Sarà l'Olimpiade dei record per numeri di partecipanti, sarà anche l'Olimpiade alla quale parteciperanno insieme Corea del Nord e quella del Sud. Un esempio di come lo sport vada oltre le differenze come hanno rimarcato il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi e il presidente del Cons Gian Primo Giardi.



