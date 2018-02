Pyeongchang2018: nuovo rinvio per lo slalom speciale femminile

Male l'esordio nel curling

A causa del forte vento, lo slalom speciale femminile dei Giochi Olimpici di Pyeongchang è stato rinviato a venerdì prossimo. Per l'Italia sono iscritte Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg.

Esordio amaro per gli azzurri di curling: nella gara inaugurale è arrivata una sconfitta per 5-3 con il Canada.