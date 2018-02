PyeongChang: Brignone di bronzo nel gigante femminile

Quarta medaglia olimpica per l'Italia con Federica Brignone. A PyeongChang l'azzurra ha conquistato il bronzo nel gigante femminile dominato dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Brignone, già terza dopo la prima manche ha chiuso il gigante in 2'10''48 alle spalle della norvegese Ragnhild Mowinckel. Quinto posto per Marta Bassino; crolla invece Manuela Moelgg che, in testa dopo la prima manche, è finita solo ottava lasciando un po' l'amaro in bocca. Undicesima Sofia Goggia.



"Questa medaglia ha un significato enorme, non mi rendo neanche conto di dove sono e cosa sto facendo. La festa non è finita, io ho ancora tante gare". Federica Brignone si gode la medaglia conquistata. "Sarà bellissimo - ha detto Brignone ad Eurosport - sono molto emozionata adesso. Mi sono commossa come non mai nella mia vita e mi spiace tantissimo per Manuela mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il podio con lei".