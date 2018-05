Montenegro 2019: al via il countdown days

Tra un anno i giochi dei piccoli stati saranno per la prima volta organizzati in Montenegro.

Un anno esatto, poi il fuoco dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa tornerà a bruciare per la 18' edizione. Sarà la prima volta del Montenegro.



L'ultimo paese in ordine di tempo entrato a fare parte delle piccole Olimpiadi ha debuttato nel 2011 in Liechtenstein con la sua prima delegazione, dopo 4 partecipazioni consecutive è arrivato il momento di ospitare i giochi.



L'appuntamento è dal 27 maggio al primo giugno 2019. C'è già grande attesa per questa edizione. Tutti gli altri paesi hanno già organizzato almeno due volte a testa i Giochi dei Piccoli Stati, San Marino addirittura tre volte. Non sarà un confronto facile per il Montenegro, che riparte proprio dall'edizione sammarinese, la più bella di sempre nella storia dei Piccoli Stati. L'esempio del Titano ha fatto scuola è evidente anche nella cerimonia che annuncia un anno ai Giochi, immagini che ricordano un po' quanto accaduto a San Marino a 365 giorni dai Giochi. Il totem posto al centro di una delle strade principali del paese ha dato il via al countdown ufficiale.



Già presentato il logo: base quadrata composta da 6 elementi e 4 colori, per riprendere quelli della bandiera del Montenegro. Lo slogan sarà “How big we are”, per dimostrare che il territorio di un paese piccolo può essere grande nella sua compattezza, forza e bellezza.



Saranno ben 5 le sedi di gara. Il cuore a Budva dove si svolgeranno le gare di tiro, tennis, volley, beachvolley e bocce. Spostandosi nel raggio di alcuni km si raggiungeranno le altre sedi, fino alla capitale Podgorica per il nuoto. A Tivat il tennis tavolo, a Cetinje il judo, fino a Bar per atletica e basket.



La cerimonia d'apertura si terrà a Budva, sede anche del quartier generale dei Giochi e delle delegazioni. Quella di chiusura il primo di giugno alle 21:30 per il saluto di Montenegro 2019 e l'arrivederci ad Andorra 2021.