Tarragona 2018: sarà ancora una volta il Tiro a Volo la disciplina principe per la Repubblica di San Marino



Non c'è alcun dubbio che sia ancora una volta il Tiro a Volo la disciplina dalla quale potrebbero arrivare grandi gioie anche in una competizione di ottimo livello come i Giochi del Mediterraneo.



Gian Marco Berti, scelto come portabandiera biancoazzurro, il giovane Mirco Ottaviani e la campionessa Alessandra Perilli saranno accompagnati a Tarragona dall'ufficiale di squadra Gian Nicola Berti.



Gian Marco Berti, figlio d'arte avrà l'onore e il privilegio di portare la bandiera di San Marino alla cerimonia inaugurale di Tarragona 2018.



Alessandra Perilli nel tiro a volo femminile rappresenta una eccellenza. Le avversarie la vedono sempre come una delle favorite alla vittoria finale.



Mirco Ottaviani è alla prima partecipazione ad una competizione internazionale



L.G