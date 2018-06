Tarragona: Alessandra Perilli è un oro da leggenda

L’assegno circolare San Marino lo stacca in tarda mattinata. Ha gli occhi belli, il sorriso leggero e la firma di Alessandra Perilli. Che siccome non ha più la sorella Arianna con la quale dividere le medaglie tocca vincerle tutte a lei. E per non annoiarsi inventa modi sempre nuovi. Stavolta la partenza ad handicap in una giornata, quella di ieri, complicata oltre le previsioni. Quelle giornate nelle quali un buon tiratore pensa a liberare la testa per la prossima gara, a cosa ha sbagliato e intanto e invece un campione l’ha già tirata su. C’è un talento sfacciato abbinato ad un gruppo di lavoro serio e ad un’applicazione maniacale a produrre lo schiaffo alla concorrenza. Che non è mica miseria, anzi. Jessica Rossi e Fatima Galvez tanto per gradire a pescar due nomi dal mazzo. La finale per Alessandra arriva da quarta, dopo una mattinata nella quale è chiaro a tutti che rispetto a ieri la musica è cambiata. La Perilli è un ciclone e anche quando a metà percorso infila tre zeri non da mai l’impressione di uscire dalla vicenda. Piano piano saltano le avversarie e quando anche la Jessica si mette a sbagliare e restano in tre il podio è cosa nostra. Ci sono, agguerrite, la Palmitessa e la Galvez e adesso per il metallissimo l’ordinario non basta. Basta invece chiamarlo il cerchio di Giotto con l’ultima italiana di bronzo e la sfida alla spagnola padrona di casa che ha con sé pubblico e una distratta giuria. Distratta al punto da perdersi un piattello valido di Alessandra e chiamare l’oro alla padrona di casa. Applausi imbarazzati e carica di Luca di Mari che parte come un hooligan per trattare il diritto allo shoot off. E infatti il riconteggio porta proprio al drammatico epilogo. Nel senso di drammatico, ma mica per noi.



da Tarragona

Roberto Chiesa