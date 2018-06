Tarragona, per Berti e Ottaviani sfuma la finale

Niente miracoli, ma buone gare. Gli uomini del Trap sono senza finale, ma chiudono la loro due giorni appaiati con 115 piattelli. Per Gian Marco Berti una partenza soft nel primo giorno ha di fatto compromesso la possibilità di andare in finale. E’ mancata forse la continuità in pedana, dove il portabandiera ha alternato buone serie ad altre non ugualmente efficaci.115 anche per Mirco Ottaviani. Un 23 periodico per lui che come è partito è arrivato sia nella priuma che nella seconda giornata. Per qualità di tiro e giovane età rappresenta il futuro del Trap sammarinese e torna a casa forte di un’esperienza internazionale di spessore. Anche se fin da subito punta a fare di più.



da Tarragona



Roberto Chiesa