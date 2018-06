Tarragona, Chiara Morri vince un set

Sorridente, disponibile, sportivo c’è anche il Principe Alberto in palestra. Dove, tempo di dormire qualche ora dopo aver messo piede in hotel, Chiara Morri è già in campo.



Esordio di prima mattina al limite dell’impossibile contro la serba Izabela Lupulescu che si è imposta agevolmente per 4 set a 0 e poi il match che Claudio Stefanelli si aspettava. Dal punto di vista tecnico fa partita alla pari con la libanese Malak Khoury e la spaventa. Quando riesce a far partire i suoi colpi la sammarinese fa male fin dal primo set perso a 7.



Ma dal secondo la qualità del gioco della giovanissima biancazzurra si alza notevolmente e in attesa di una continuità che acquisirà crescendo la Morri scappa nella seconda metà e vince a 6. Ora è tutto in equilibrio, Stefanelli ci crede e infatti la partita gira in pochi punti. La Morri si trova avanti 7-4 nel terzo e li la libanese sporca un po’ il gioco, varia il servizio, insomma la mette sull’esperienza decisiva sia nel terzo chiuso a 9, nel quarto sempre a 9 e nel quinto a 8. L’obiettivo della vigilia di vincere un set centrato eppure per la giovanissima Chiara che si è comunque molto divertita c’è il tempo anche per qualche rimpianto. Si finisce col tecnico libanese che rifiuta la stretta di mano perché i mulsulmani mai la mano a una donna e se lo sport fa cose prodigiose, i miracoli ancora no.



da Tarragona,

Roberto Chiesa



