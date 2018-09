Cons: Sport in Fiera festeggia il ventennale

La rassegna multidisciplinare dello sport biancazzurro si aprirà domani mattina alle 9 con i saluti del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e del Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Filo conduttore dell'edizione 2018 saranno i festeggiamenti per il 20ennale della manifestazione nata nel 1998 . Tema “ritorno al passato per celebrare il futuro”. Per i 20 anni di Sportinfiera torna una disciplina storica come la Corsa Campestre, partenza domenica ore 10.30 Nel pomeriggio dello stesso giorno è prevista una gara di Mountain Bike sempre sullo stesso percorso. Confermato, GIOCOSPORT, il gioco che coinvolge diciassette Federazioni Sammarinesi con un percorso di pratica e sfide dedicato ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi delle scuole medie. La novità è rappresentata da GIOCATLETICA una rassegna di gare e concorsi dedicata agli alunni della prima media di Serravalle e di Fonte dell’Ovo, che si sfideranno con una staffetta a classi e successivamente, in gare di salto in alto, salto in lungo e lancio della palla zavorrata. Per concludere, una inedita staffetta ad ostacoli che decreterà la classe vincitrice. Due giorni dedicati esclusivamente allo sport nella versione più ludica. Prima di tutto sano divertimento poi ovviamente la possibilità di apprendere le basi di discipline inesplorate o fino a questo momento mai praticate dai ragazzi. SportinFiera sarà arricchita da alcune esibizioni che si terranno sul palco allestito all’esterno del Multieventi Sport Domus, a conferma che si tratta di una manifestazione di successo, lo certificano i numeri, ed in costante crescita, proprio per questo si allarga negli spazi e nell’offerta. Durante le due giornate è possibile accedere gratuitamente alla piscina del Multieventi per nuotare