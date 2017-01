Al via la Dakar 2017, la "più dura degli ultimi 9 anni"

9mila km, dal caldo tropicale di Asunciòn a Buenos Aires passando per il freddo altopiano boliviano. 28 gli italiani in gara.

Comincia oggi l'edizione numero 39 della Dakar, “la più dura mai organizzata in Sud America” come l'ha definita il direttore sportivo della corsa Marc Coma. Si parte da Asunciòn e si arriva a Buenos Aires il 14 gennaio: nel mezzo 9mila chilometri di percorso, 12 tappe e sei prove speciali da 400 chilometri, per una rassegna che restituirà alla navigazione un ruolo centrale.



E che metterà a dura prova la resistenza dei 491 partecipanti, che passeranno dai 40° della capitale paraguayana al freddo dell'altopiano boliviano, dove si correrà a 4mila metri d'altitudine e la temperatura scenderà sotto lo zero. 316 i veicoli al via: nelle auto Peterhansel dovrà difendere il titolo dagli attacchi di Loeb, Despres e Sainz, mentre nelle moto il grande favorito è l'australiano Toby Price. Occhi puntati sui team dell'Iveco, tra i camion, e sul polacco Rafal Sonik, tra i quad. Per l'Italia – quinta nazione più rappresentata – ci sono 28 partecipanti per 18 equipaggi.