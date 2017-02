Moto3, Del Conca rilancia: è title sponsor del Team Gresini

L'azienda sammarinese riprende il progetto avviato da Enzo Donald e avanza di uno step.

Un quintetto per stupire: il Team Gresini Racing è pronto a buttarsi nella sua 21° stagione, di fatto iniziata col trasferimento a Valencia per dei test privati sul circuito Ricardo Tormo, indicativi specie per i pilotini di Moto3, che tra le mani si ritrovano una Honda del tutto nuova e che di fatto – a livello di motore – conosceranno solo in Qatar, in occasione dei test ufficiali precedenti al primo appuntamento iridato.



Non nuova, piuttosto rinnovata, la sinergia tra gruppo Del Conca e Team Gresini: l'azienda della famiglia Mularoni non solo conferma il progetto fortemente voluto da Enzo Donald, ma rilancia, diventando Title Sponsor del team di Moto3 che l'anno prossimo correrà sotto l'effigie di Team Del Conca Gresini. E i punti di contatto sono più d'uno.



Nel video le interviste a Jorge Martìn, Fabio Di Giannantonio e Davide Mularoni, piloti Team Del Conca Gresini ed Amministrato Delegato Del Conca.



LP