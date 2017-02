Superbike: De Angelis chiude all'undicesimo posto i test di Phillip Island

Nel weekend in Australia, il via alla stagione iridata delle derivate di serie.

Il più veloce è stato il campione del mondo Jonathan Rea davanti alla Ducati di Marco Melandri, staccato di soli 30 millesimi. Bene il pilota sammarinese che dopo il settimo tempo di ieri, ha girato in 1' 31" 7, record personale in SBK, sulla pista australiana. "Il tempo è molto incoraggiante - ha dichiarato De Angelis - fisicamente sto bene, non sento più dolore al braccio e questo mi permette di guidare tranquillo.