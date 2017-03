Lutto nel mondo dei rally: muore il sammarinese Alessandro Marchetti

Si è spento questa mattina, all'età di 47 anni, Alessandro Marchetti. Pilota della Scuderia San Marino, Marchetti era molto conosciuto sul Titano per la sua grande passione per l'automobilismo. Domenica sera è stato improvvisamente colpito da aneurisma cerebrale, mentre si trovava in casa. Trasportato all'ospedale di San Marino, i medici. viste le gravissime condizioni, ne hanno immediatamente disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena dove è morto questa mattina.