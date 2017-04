Baldasserona, Zanotti: "2017 anno di transizione, vogliamo riportarci gare importanti"

Un nuovo sistema di drenaggio, tracciato ridisegnato in modo da essere più esposto al sole e pista da minicross per permettere ai giovani di allenarsi accanto ai grandi. Il crossodromo della Baldasserona si presenta al 2017 con un vestito nuovo di zecca che, stando alle opinioni di chi l'ha già provato, le calza a pennello.



Un rinnovamento profondo figlio del lavoro congiunto delle istituzioni e della Federazione Sammarinese Motociclistica. Il primo frutto è stato l'omologazione da parte della Federazione Italiana, ora non resta che portarci qualche manifestazione importante. Anche se ci vorrà del tempo.



Il sogno ovviamente resta quello di portare alla Baldasserona quel Mondiale di Motocross svanito proprio sul più bello. Pur con la consapevolezza che si tratterà di un sogno ancora per un bel po'.



RM



Nel servizio le parole dei piloti Andrea Gorini e Thomas Marini e del presidente della FSM Denis Zanotti