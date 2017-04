Baldasserona: con Andrea Dovizioso un test mondiale

Il pilota della Ducati a San Marino per allenarsi e testare la nuova pista della Baldasserona. Saputo della riapertura del tracciato sammarinese, il forlivese ha raggiunto il Titano per qualche ora di divertimento con il motocross. Nel prossimo fine settimana Andrea Dovizioso sarà impegno impegnato a Jerez in MotoGP.

Nel video l'intervista ad Andrea Dovizioso