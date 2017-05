SbK: Nicky Hayden investito in bicicletta tra Riccione e Tavoleto, è molto grave

Il noto pilota americano, Nicky Hayden campione del mondo di Motogp nel 2006 e ora nella Superbike, è stato investito mentre era in bicicletta. Stava percorrendo la strada che collega Tavoleto a Riccione, insieme ad un gruppo di ciclisti, quando è stato centrato in pieno da una Renault. Il pilota è finito contro il parabrezza dell' auto sfondandolo per poi finire a terra. Subito soccorso dal 118 le sue condizioni sono molto gravi ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Rimini. Il pilota ha riportato vari traumi, i principali cranico e addominale.

Il centauro americano 36enne, ora in forza al Team Honda World Superbike, ha corso per anni in MotoGp, vincendo il titolo iridato nel 2006 in sella a una Honda. Nella categoria regina dello moto Hayden ha primeggiato in tre gare salendo 28 volte sul podio e strappando cinque pole position. L'esordio in MotoGP nel 2003 con il team Repsol Honda, stagione in cui ha ottenuto due terzi posti terminando al quinto posto con 130 punti. Nel 2004, si è invece classificato all'ottavo posto finale con 117 punti e nel 2005, terzo con 206 punti, prima di diventare iridato, l'anno successivo. Dopo tredici anni nella Motogp, nel 2016 Hayden è passato al mondiale Superbike con il team Honda World Superbike.