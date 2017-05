SBK: al via il sesto appuntamento del campionato a Donington Park

Ieri nelle libere 14° tempo per De Angelis

Il sesto round stagionale di Superbike sarà disputato a partire da oggi sul circuito inglese di Donington Park, Tom Sykes è imbattuto qui dal 2012, Chaz Davies arriva da una bella doppietta e Jonathan Rea punta ad allungare il vantaggio in campionato. Intanto ieri nella prima giornata di prove libere 14esimo tempo per De Angelis e la sua Kawasaki, davanti al duo BMW Althea, Torres e De Rosa.

Poi un pensiero speciale per ricordare la scomparsa del pilota Honda Nicky Hayden. La scuderia ha infatti portato nel box di Donington la CBR numero 69 per rendere omaggio al Kentucky Kid.