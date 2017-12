Historic Christmas San Marino: splendide vetture d'epoca hanno sfilato lungo le strade della Repubblica.

In un week-end reso ancor più suggestivo dalla neve, si è disputata la settima edizione del Historic Christmas San Marino.

Freddo e neve, a fare da cornice alla 7à edizione del Historic Christmas San Marino.

Nonostante il maltempo, una cinquantina di equipaggi hanno preso il via alla manifestazione che ogni anno raduna sul Titano, splendide auto d'epoca.

Vetture bellissime, come le Porsche 911, le Lancia Fulvia HF, una Fiat 1100 del lontano 1954 e poi le immancambili a 112 e Mini Cooper.

Non poteva mancare l'undici volte campione della 1000 Miglia Giuliano Canè, che purtroppo non è riuscito a prendere il via, a causa di noie meccanoche alla propria vettura.

A farla da padrone, sono stati gli equipaggi della scuderia Nettuno che hanno monopolizzato il podio della gara sammarinese.



Ad aggiudicarsi la 7à edizione dell'Historic San Marino, è stato Valerio Rimondi al volante di una Porsche 911 del 1974.



Sul secondo gradino del podio, Giovanni Gualtieri su Autobianchi A 112 che ha preceduto Marcello Gibertini con una splendida Lancia Fulvia Montecarlo.



Il migliore dei sammarinesi è stato Giorgio Zonzini, navigato da Bianca Botteghi, con l'inseparabile Alfasud del 1982.



Una gara che toccato tutti e nove i castelli della Repubblica, con il tradizionale appuntamento a Casa Fabrica, per un evento davvero coi fiocchi.



p.f.