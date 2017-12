Luca Bernardi al via del mondiale Super Sport 300 nel 2018

Sarà Luca Bernardi a difendere i colori di San Marino nel prossimo mondiale Super Sport 300.



Il sammarinese sarà al via della nuova stagione come pilota ufficiale con il team Trasimeno come bLU cRU Yahama Racing.



Una promozione arrivata sul campo per Luca Benardi, che a settembre si è laureato campione italiano. Luca Bernardi rientra nel gruppo dei Talenti Azzurri e nel prossima stagione dividerà i suoi impegni tra campionato italiano e mondiale.



Elia Gorini