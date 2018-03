GP Qatar, Dovizioso in testa anche dopo la F3

Terza sessione di libere condizionata dal vento: nessuna variazione rispetto al venerdì

A Losail terza sessione di libere del Gran Premio del Qatar, prima prova del Motomondiale 2018. Una sessione condizionata dal vento, tanto che nessuno, in MotoGP, è riuscito a migliorare il tempo del venerdì. Dovizioso resta primo davanti a Petrucci e Rins, seguono Iannone, Lorenzo e Marquez. 9° Rossi, autore di una caduta.



Nelle altre classi è un dominio spagnolo: in Moto2 Alex Marquez è il migliore davanti all'italiano Baldassarri e a Oliveira, mentre in Moto3 Canet chiude davanti a Martin, che corre per il Gresini-Del Conca, e ad Antonelli.