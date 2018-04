Manuel Poggiali: "Ora sto bene, ma non ricordo nulla della caduta"

Rientrato dalla Francia, Manuel Poggiali ci racconta la disavventura che lo ha visto coinvolto in un incidente nelle prove libere della 24 ore di Le Mans. Il due volte campione del mondo è stato ricoverato in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso.



e.g.