Rally Argentina: il trionfo di Ott Tanak

Si tratta della prima vittoria stagionale per il pilota estone e per la Toyota.

Dopo i due secondi posti ottenuti al Montecarlo e in Corsica, Ott Tanak centra il primo successo del 2018, trionfando nel rally d'Argentina.

Una gara magistrale per il pilota estone, specialmente dopo l'errore commesso nella nella seconda prova, in cui è finito in testacoda e ha perso ben 23 secondi dalla vetta della classifica occupata in quel momento dal norvegese Mikkelsen.

Nella speciale successiva, è arrivata la furiosa rimonta che lo ha riportato a ridosso dei primi.

Di li in poi, è stato un dominio assoluto.

10 speciali vinte su 18 in totale sono un dato significativo della competitività di Ott Tanak e della Toyota Yari.

Per il pilota estone, è arrivata la prima vittoria con il nuovo team, la terza in carriera nel mondiale WRC.

Alle sue spalle il duo Hyundai, composto da Thierry Neuville e Dani Sordo.

Il belga ha rosicchiato qualche punto in classifica al leader del mondiale, il francese Sebastien Ogier.

Neuville, una volta capito che non sarebbe stato possibuili infastidire Tanak, si è accontentato del secondo posto, avendo le spalle coperte dal compagno di squadra Dani Sordo.

Lo spagnolo, seppur su un terreno non certo a lui favorevole, ha portato punti preziosi al team della Hyundai, che ora guida la classifica costruttori con 15 punti di vantaggio sulla Ford.

Solo quarto Sebastien Ogier, che mantiene la leadership della classifica generale.

Prossimo appuntamento per il campionato del mondo, dal 18 al 20 maggio, con il rally del Portogallo



p.f.