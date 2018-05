Motocross: Desalle vince il GP di Russia, Herlings allunga in vetta

Il belga spezza il duopolio delle KTM vincendo Gara1 e chiudendo 2° in Gara2. Cairoli cade nella seconda manche e perde altri 9 punti dal compagno di squadra, ora a +23.

Ci sono voluti sei Gran Premi - nello specifico 11 manche - alla fine però il duopolio Herlings-Cairoli è stato spezzato. L'impresa ovviamente è del primo degli “umani”, Clement Desalle, uscito vincitore dal GP di Russia grazie al successo in Gara1 e al 2° posto di Gara2. Da Orlyonok ad Orlyonok, il belga della Kawasaki torna sul gradino più alto quasi un anno dopo e sulla stessa pista dell'ultima volta. Insieme a lui esulta anche Herlings, perché Cairoli incappa in una seconda manche da incubo, chiusa al quinto posto, e viene staccato di altri 7 punti dal compagno-rivale, ora a +23.



E dire che il siciliano comincia alla grande, facendo suo l'holeshot dopo un corpo a corpo con Herlings. I due s'azzuffano e Desalle ne approfitta scavalcandoli entrambi e continuando a spingere, tanto che il suo vantaggio sale a 7”. Negli ultimi 10 giri Cairoli lo avvicina ma non riesce a prenderlo, così, all'11° tentativo, ecco un vincitore di manche non marcato KTM. Herlings è terzo perde due punticini sul campione in carica, recuperati con gli interessi in Gara2. Nella quale Cairoli parte male ed è quarto già alla prima curva, e mentre Herlings allunga su Desalle si ritrova nel panino tra Gajser e Febvre. E poco oltre metà gara eccolo sbagliare una curva a 180° e finire a terra, un errore che gli farà chiudere la prova alle spalle del francese e dello sloveno. Intanto davanti Herlings tiene a distanza il belga e, per l'ottava volta su 12 manche, taglia il traguardo per primo.



RM