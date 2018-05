Formula E: A Berlino doppietta Audi con Daniel Abt e Di Grassi

L'ex pilota della Toro Rosso Jean-Eric Vergne con un terzo posto ipoteca la vittoria del titolo mondiale

È un dominio Audi il nono Gran Premio stagionale di Formula E, corso a Berlino, con la vittoria del tedesco Daniel Abt e il secondo posto del suo compagno di squadra Lucas di Grassi. Parte molto bene l’idolo di casa che mantiene la prima posizione e poi controlla per il resto della gara, andando a vincere in solitaria. Weekend da sogno per Abt che ha fatto registrare anche pole position e giro veloce in gara. Dietro di lui Vergne, Evans, Di Grassi e Buemi si danno battaglia. Al traguardo Di Grassi è secondo mentre Vergne va a completare il podio. Terzo posto pesante per l’ex pilota della Toro Rosso e attuale leader del mondiale che guadagna 9 punti sul diretto inseguitore in classifica Sam Bird, finito solo al settimo posto.

Campionato praticamente ipotecato per il francese che ora, a tre gare dalla fine, ha 40 punti di vantaggio sul pilota inglese. Formula E che tornerà in pista il 10 giugno a Zurigo.