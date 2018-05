Bryan Toccaceli:condizioni stabili per il pilota in terapia intensiva all'istituto di Montecatone

Arrivato venerdi intorno alle 16 Bryan Toccaceli è stato trasferito nel reparto Area Critica dell' istituto di riabilitazione per persone affette da lesioni midollari di Montecatone Imola.



Il pilota reagisce a piccolissimi passi alle sollecitazioni dei medici che hanno appurato la forza interiore non comune di cui è armato il 23enne, giudicato collaborativo e mai contrario ad ogni tipo di stimolo. Bryan respira ancora aiutato dalle macchine che automaticamente si sostituiscono alla respirazione naturale, in questo momento intorno al 70%.



Le sue condizioni sono state dichiarate stabili ma ci vorrà ancora un po' di tempo per affrontare il primissimo step, ossia il trasferimento alla camera semi-intensiva. Papà Paolo e Mamma Sabrina possono stare vicino al figlio dalle 13 alle 19 e per il momento stanno facendo la spola con la clinica, circa 220 chilometri, ogni giorno.



Lunedi 28 maggio alle 13 è previsto un incontro tra la nuova equipe medica e i genitori di Bryan a cui verrà spiegato tutto l'iter che dovrà affrontare il sammarinese, step by step nei prossimi giorni. Per il momento è ancora presto per capire quanto durerà la degenza dello sfortunato pilota al Centro Specializzato di Montecatone, ma si parla di non meno di 12 mesi.



L.G