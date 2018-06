Moto3: doppietta riminese a Barcellona, vince Bastianini davanti a Bezzecchi

Tripudio romagnolo nel Gp di Catalunya di Moto 3. Vince il riminese Enea Bastianini e secondo arriva il conterraneo Marco Bezzecchi, che supera l'argentino Rodrido all'ultima curva. Per Bastianini, partito in pole position, è il primo successo stagionale, mentre Bezzecchi consolida la leadership in classifica mondiale e sale a 19 punti di vantaggio su Fabio Di Giannantonio.