MotoGp: Lorenzo ci ha preso gusto

Jorge Lorenzo concede la doppietta e dopo la vittoria al Mugello di due settimane fa sale sul gardino più alto del podio anche a Barcellona. Una gara praticamente condotta sempre in testa quella del maiorchino che si fa passare da Marquez in partenza ma restituisce il favore alla fine del primo giro e si riprende il primo posto che non mollerà più fino alla fine. Prova a spingere forte e ad andare in fuga ma Marquez lo segue tutta la gara come un ombra. Al 10 giro Dovizioso finisce a terra per la terza volta nelle ultime quattro gare, sale così in terza posizione Valentino Rossi che sale così sul podio.

In Moto2 prima vittoria in carriera per il francese Quartararo che precede Oliveira e Alex Marquez. Male gli italiani: il migliore al traguardo è Lorenzo Baldassarri, settimo, con Pecco Bagnaia ottavo, che, se non altro, conserva la testa del campionato, anche se per un solo punto su Oliveira.