Formula E, Vergne è Campione del Mondo

A New York vince di Grassi davanti al compagno di team Abt

Una rimonta lunga, che non vale la vittoria della gara ma quella ben più importante del mondiale di Formula E. Jean-Eric Vergne è il quarto campione del mondo nella storia del campionato delle macchine elettriche. Dopo la penalizzazione subita in qualifica Jev è partito dal 20^ posto ma la superba rimonta gli ha consentito di piazzarsi al quinto posto, sufficiente per racimolare quei 10 punti che rendono il suo vantaggio iridato incolmabile per il più diretto inseguitore Sam Bird, solo nono al traguardo. A New York ha vinto Lucas Di Grassi, al termine di uno splendido duello con il compagno di team Daniel Abt, a lungo leader della corsa ma che alla fine si deve accontentare del piazzamento d'onore. Bel terzo posto anche per il poleman Sebastien Buemi, partito bene ma non in grado di arginare lo strapotere delle monoposto tedesche. Domani si torna in pista sul circuito di Brooklyn per la seconda gara a stelle e strisce, manca da assegnare il mondiale costruttori, se lo giocano l'Audi e la scuderia cinese Techeetah.