MotoGP: in Germania vince Marquez davanti a Valentino Rossi

Al Sachsenring vince Marc Marquez davanti un grandissimo Valentino Rossi. Sul podio anche Vinales. Quarto tempo per Petrucci che precedere Bautista e Lorenzo.



In moto2 primo successo per Brad Binder. Il pilota sudafricano precede Joan Mir e Luca Marini. Cade nella prima parte di gara Mattia Pasini dopo un contatto con Bagnaia. Settimo Simone Corsi.



In moto3 il leader della classifica Jorge Martin vince anche in Germania. Il pilota del team Del Conca Gresini precede Marco Bezzecchi e John McPhee.



Elia Gorini