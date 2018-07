F1: Super Vettel si prende la Pole nel Gp di Germania

Sebastian Vettel ha conquistato la Pole Position nel Gran Premio di Germania: il pilota della Ferrari ha compiuto un ultimo giro perfetto e ha fatto segnare uno strepitoso 1'11”212 e ha battuto per 2 decimi la Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo partirà Kimi Raikkonen con l'altra Rossa, davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Problemi per Hamilton, che ha avuto una perdita di pressione idraulica ed è stato costretto a fermarsi per non rischiare di rovinare ulteriormente i componenti della vettura. Il Campione del Mondo partirà 14°.