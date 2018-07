Riviera invasa da motociclisti per la World Ducati Week

La Marea Rossa di tifosi Ducati ha invaso l' autodromo Marco Simoncelli di Misano per la decima edizione del Word Ducati Week, la manifestazione dedicata alla Casa di Borgo Panigale. Una tre giorni interamente incentrata sui motori e ricca di eventi: il momento clou è stata la gara di oggi pomeriggio che ha visto impegnati tutti i piloti ufficiali della moto bolognese, compresi Jorge Lorenzo e Dovizioso, nella Race of Champions: ha vinto Michele Pirro che ha preceduto Tito Rabat e Xavi Fores: le loro Panigale V4S prodotte in edizione limitata verranno poi vendute all'asta. Ma i veri protagonisti sono e saranno i numerosissimi tifosi, arrivati un po' da tutto il mondo: Giappone, Australia, Russia e Nuova Zelanda. Sono riusciti ad arrivare in tempo anche due motociclisti cinesi, partiti dall'Oriente in sella alle loro enduro e arrivati in Italia dopo 7 giorni di viaggio e dopo oltre 7500 km percorsi. Ma gli eventi previsti non riguardavano solamente l'aspetto sportivo,Ieri il popolo Ducati ha invaso la Riviera e Rimini con un corteo giunto fino al porto di Rimini per una rustida sul molo, mentre stasera a Riccione Nina Zilli si esibirà in concerto.