World Ducati Week: oggi ultimo giorno di festa

Oggi si conclude la tre giorni di Ducati Week, il superevento che raccoglie tutti i piloti ufficiali della casa bolognese che si sono ritrovati per far divertire i tifosi, dando spettacolo sul circuito Marco Simoncelli di Misano. L'occasione ha portato in Riviera quasi centomila persone, arrivate un po' da tutto il mondo a bordo dei loro bolidi rigorosamente marchiati Ducati. L'evento clou è stata la Race of Champions svoltasi ieri, in cui i piloti di MotoGp e Superbike si sono sfidati tra sorpassi e controsorpassi per un po' di spettacolo e sana competizione. A vincere è stato il collaudatore Michele Pirro, che la V4S la conosce molto bene per averla provata in fase di sviluppo e ha battuto anche i titolari Jorge Lorenzo e Dovizioso. Proprio il pilota forlivese nel dopogara ha espresso tutta la propria soddisfazione per vedere un autodromo che pulsa di passione per la Rossa.