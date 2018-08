Rallylegend 2018: la prima volta di Breen e Hirvonen, confermata la collaborazione con Martini Racing

Manca ancora qualche mese ma già entra nel vivo il Rallylegend 2018. Craig Breen, pilota ufficiale della Citroen nel WRC, e Mikko Hirvonen, uno dei massimi protagonisti del Mondiale Rally dal 2006 fino al 2014, saranno per la prima volta protagonisti sulle strade del Titano. Due campioni di razza che hanno aderito con entusiasmo all'invito degli organizzatori per la manifestazione in programa dall'11 al 14 ottobre. Inoltre, confermata la presenza di Martini Racing ad affiancare il Rally Legend, per festeggiare 50 anni di impegno nel motosport.