MotoGP: Franco Morbidelli in Yamaha dal 2019

Franco Morbidelli lascia la Honda e continuerà la sua carriera in MotoGP in sella a una Yamaha. L'italo-brasiliano, campione in Moto2 nel 2017, e il francese Fabio Quartararo saranno i piloti della nuova scuderia satellite "Angel Nieto Team-Sic" nel 2019. Lo ha reso noto Lin Jarvis, direttore del reparto corse Yamaha. Le due moto saranno uguali a quelle ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales.