Silvio Stefanelli: "un incidente terribile, siamo capottati per nove volte. Abbiamo avuto paura"

Il navigatore di Giuliano Calzolari, racconta la terribile dinamica dell'incidente in Finlandia

Verrà dimesso nella giornata di domani e probabilmente già in serata, Giuliano Calzolari farà rientro a San Marino.

Le condizioni del pilota sammarinese, dopo lo spaventoso incidente di sabato scorso al Lathi rally in Finlandia, sono in continuo miglioramento.



Calzolari era uscito di strada al volante della sua Ford Escort al termine dell'ottava prova speciale.

Trasportato in ambulanza all'ospedale di Helsinki, il pilota sammarinese è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una frattura scomposta al braccio sinistro.

Per Calzolari anche un trauma facciale e la frattura di alcune costole. Probabile, al rientro, il ricovero all'ospedale di San Marino.



È invece già tornato in Repubblica Silvio Stefanelli che ha riportato un trauma ad un braccio e l'incrinatura di due costole.

Ed è stato proprio il navigatore sammarinese a raccontarci la dinamica dell'incidente.

"Siamo usciti di strada nell'ultima curva della prova speciale numero 8. Probabilmente - afferma Silvio Stefanelli - abbiamo commesso un errore durante la ricognizione e siamo arrivati troppo forte in quella curva.

La velocità era intorno ai 140-150 chilometri orari e siamo finiti in una scarpata.

Prima l'impatto con il lato sinistro posteriore poi quando abbiamo toccato con il frontale, la macchina ha letteralmente preso il volo. Siamo capottati ripetutamente - aggiunge il navigatore di Calzolari - credo addirittura per nove volte. La cosa certa, è che ci siamo fermati, 200 metri dopo l'impatto e con la macchina completamente distrutta. Abbiamo avuto paura, avevo un braccio fuori dal finestrino e non riuscivo a riportarlo dentro. Una cosa del genere, in tanti anni di carriera - ha concluso Silvio Stefanelli - non ci era mai capitata".

Cosi come le testimonianze di grande affetto, che ci sono arrivate in questi giorni e che vogliamo pubblicamente ringraziare, attraverso San Marino RTV.