Al via la Piccola Mille Miglia del Titano

Parte oggi la tredicesima edizione del Giro dei Castelli di San Marino.



Si sfideranno 50 equipaggi provenienti da tutta Italia a bordo di auto d’epoca, di cui 5 al femminile. 12 auto "Luxury" degli anni '50 e '60 si contenderanno il premio "Porta del paese" per l'auto più rappresentativa della manifestazione.



Il raduno inizierà oggi alle 10:30 a Borgo Maggiore. La madrina della manifestazione sarà Micky Martinelli, campionessa storica di rally.



Il percorso passerà per il Centro Storico, per poi attraversare Faetano, Montegiardino, Fiorentino, Acquaviva, Domagnano e "sconfinerà" anche a Verucchio e a Torriana.



Il Comunicato Stampa