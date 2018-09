Interviste dal Gp San Marino: Lorenzo" felicissimo per la pole, domani sarà una gara esaltante".

A Misano, Lorenzo Giardi ha sentito i piloti che completano i primi tre posti in MotoGp, nell'ordine Jorge Lorenzo pole position, Maverick Vinales terzo tempo, e Jack Miller a sorpresa secondo. Molto soddisfatti per la pole in Moto 3 di Jorge Martin, anche Paolo Mularoni e Stefania Leardini del Team sammarinese Del Conca Gresini.