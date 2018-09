Gp San Marino: record di presenze. Nel weekend 159.120

Dagli 87 mila del primo Gp San Marino 2007, ai quasi 160 mila del 2018. In 11 anni raddoppia il numero di spettatori nel weekend di Misano

Con Marc Marquez che firma autografi e “pretende” che gli si consegni il proprio SmartPhone per l'indispensabile selfie. Con la frenetica ricerca del vip e vippino tra i paddock, con la passerella bandita in Formula 1 da Bernie Ecclestone e al contrario moltiplicata da Carmelo Ezpeleta nel Motomondiale, chissà chi dei due, da questo punto di vista salirà sul podio del gradimento, Misano brilla e si colora. Molto giallo, poco rosso. Ma alla fine è il rosso a prevalere sul giallo, in termini di risultati. Con tutti questi ingredienti miscelati, il weekend molto molto caldo in Riviera, fa segnare il record. 169 mila 120 spettatori, così suddivisi: 20 mila 576 venerdi; 41 mila 786 sabato, 96 mila 758 oggi, giorno della gara. Lo scorso anno erano stati un migliaio in meno, ma pensate nel 2007 primo anno in cui la Repubblica di San Marino ha legato il suo nome a questa straordinaria manifestazione, gli spettatori complessivamente furono 87 mila. Questo significa che in 11 anni l'appeal per la MotoGp al World Circuit Marco Simoncelli è raddoppiato.

L.G