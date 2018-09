Enduro, buona prova della TGE nel 6° round del Regionale Marche Abruzzo

Lanci vince su Capicchioni nella Veteran, Brisigotti è 2° nella Major 4 tempi ma ha già vinto il campionato di categoria.

Il 6° round del Campionato Regionale Marche-Abruzzo di Enduro, tenutosi a Comunanza, Ascoli Piceno, regala difficoltà e gioie alla Titano Group Enduro, ma nel complesso gli sorride. Nella categoria Veteran, Fabio Stolfi incappa una giornata storta e, a differenza del solito, è solo quarto, ma a tenere alto il morale biancazzurro sono Claudio Lanci e Marino Capicchioni, che si contendono la vittoria. Prevale Lanci, che grazie a un tempone nell'ultima prova speciale rifila 5” al compagno e lo supera, imponendosi per 4”. Ultima PS che invece costa la vittoria, nella Major 4 tempi, a Michele Brisigotti, che cade e deve accontentarsi del 2° posto. Poco male, perché il pilota della TGE ha già fatto suo il campionato. Nella Major 2 tempi infine terzo gradino del podio per Fabrizio Muccioli – posizione che occupa anche nella generale - mentre Loris Rastelli è 5°. Il campionato regionale si chiuderà il 30 settembre a Porto Recanati, e nella Veteran a giocarsi il titolo saranno proprio Stolfi e Capicchioni – rispettivamente primo e secondo – insidiati dal terzo incomodo Sergio Bazzurri. Il 23 settembre invece a Tredozio, Forlì, si chiude il campionato Major italiano. In questo caso, Brisigotti e Christian Monaldi cercheranno di consolidare il secondo posto nella Expert 4 tempi e nella Expert 4 tempi 250, mentre Muccioli adrà in cerca del 3° posto nella Expert 2 tempi.